Sebastián Lizarzaburu ganó competencia de fisicoculturismo. El deportista y expareja sentimental de Andrea San Martín realizó una publicación de Instagram para anunciar este nuevo logro a sus seguidores.

“¡Se logró! Primer puesto en mi categoría y también campeón absoluto. Esto va dedicado para mi princesa (su hija) que siempre fui su campeón, para mis papás que vieron todo mi proceso y sacrificio, para mis amigos y todos los que me apoyaron”, indicó el ex chico reality.

“Para mi coach, que creyó en mi desde el inicio, que nunca me dejó tirar la toalla, que siempre estuvo a mi lado y hoy se logró el cometido. ¿Saben cuánto me ha costado? ¿Cuántos entrenamientos? Sacrificando cosas, salidas, comidas, trasnochadas. Ir a entrenar a pesar de la flojera, a pesar del frío, sea la hora que sea, sea el día que sea, así sea feriado. Y es que los resultados no llegan solos, jamás lograrás ser el mejor si no estás dispuesto a hacer cosas que los demás no están haciendo”, añadió.

‘El hombre roca’ también tuvo unas palabras para las personas que luchan por sus metas: “Si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, a sufrir, a sentir dolor, a luchar contra el cansancio, la fatiga, incluso las amistades y el círculo social…. Tus metas se verán truncadas y por ende tus resultados quedarán en ‘sueños’ y ‘anhelos’. Hoy empieza una nueva y maravillosa etapa en mi vida”.

Como se recuerda, Sebastián Lizarzaburu se ganó un espacio en la pantalla chica por su participación en “Combate” y “Esto es guerra”. Además, él tuvo una mediática relación con Andrea San Martín y tuvieron una hija.