El miércoles en Amor y Fuego, Greg Michel denunció que Sebastián Lizarzaburu, exchico reality y quién se había encargado de recibir el dinero que las personas donaban para pagar los gastos de hospitalización del modelo belga por el accidente que tuvo en su gimnasio se habría quedado con parte del dinero.

“Las sumas no cuadran y yo no lo digo porque quiero que me mande el dinero, lo digo porque la gente que me ha mandado el dinero necesita ver a dónde se ha ido el dinero. Lo hicieron de corazón y no para regalármelo”, indicó Michel.

En el marco de esa situación, este jueves en el programa de espectáculos compartieron imágenes del Instagram del hombre roca donde se veían comprobantes de pagos, pero al hacer un acercamiento se puede leer 18 de octubre del 2021; sin embargo, el accidente de Michel ocurrió el 16 de noviembre de ese año.





La situación también abrió un momento incómodo que involucra a Lizarzaburu y trata sobre las donaciones que sus amigos del espectáculos habrían hecho para ayudar a su hija con Andrea San Martín porque habría nacido con problemas, pero que de acuerdo a algunos de ellos el dinero fue utilizado para comprar un carro.

LO MÁS VISTO