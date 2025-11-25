Sebastián Yatra anuncia la esperada etapa latinoamericana de su gira “Entre Tanta Gente Tour”, que incluirá a Perú con una única presentación el 22 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, en un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público.

Ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY® vuelve a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios. Con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y más países, esta nueva etapa de la gira promete una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.

Tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España por festivales y venues icónicos, más de 100,000 espectadores y un cierre de gira apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera. “Entre Tanta Gente Tour” trasciende la idea convencional de concierto: cada show se convierte en una pausa necesaria para mirarnos, sentir y recordar por qué la música nos une.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, comparte Yatra sobre esta nueva etapa.

Las entradas estarán en preventa en Teleticket con Banco Falabella con un 20% de descuento desde el 1 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar stock, mientras que la venta general comenzará el 3 de diciembre a las 10:00 a. m.