Sebastián Yatra presentó en Lima su “Entre Tanta Gente Tour” el pasado jueves 22 de abril, que no dependió únicamente de sus éxitos ni de la nostalgia del público, sino de una construcción escénica pensada para sostener algo más difícil de lograr: una experiencia que se sienta viva de principio a fin.

La presentación se desarrolló como un viaje musical amplio. Desde el inicio con “Lienzo”, Yatra instaló un ambiente más cercano e introspectivo que, en cuestión de minutos, se transformó en una celebración colectiva con temas como “Tacones Rojos” y “Traicionera”, que fueron cantados a viva voz por todo el público.

Uno de los pasajes más destacados de la noche ocurrió cuando el artista bajó del escenario y se internó entre el público para interpretar “Cristina” y “La Pelirroja”, en un gesto que intensificó la cercanía con sus seguidores.

La velada también estuvo acompañada por apariciones especiales que potenciaron el impacto del espectáculo y sumaron momentos de sorpresa para los asistentes. En uno de los puntos más altos de la noche, Carlos Cruzalegui subió al escenario y, junto al artista colombiano, improvisó una canción a partir de las palabras que el público iba proponiendo.

Esa misma intimidad se extendió a los segmentos más delicados de la presentación, donde, acompañado únicamente por el piano, Yatra apostó por una atmósfera más contenida y emocional. En ese contexto, interpretó “Cómo Mirarte” y luego “Devuélveme el Corazón”, logrando un clima de sensibilidad absoluta que contrastó con la energía de los momentos más eufóricos del concierto.

Lejos de limitarse a un único registro, el espectáculo también abrió paso a un segmento festivo en clave de cumbia, donde la energía del show se elevó de manera notable. En ese bloque sonaron temas como “Canción para Regresar”, “Por Perro”, “Ya No Tiene Novio” y “Por Fin Te Encontré”, aportando un aire más relajado, vibrante y de celebración colectiva.

Este tramo terminó por encender al público peruano, que respondió con baile, coros y una complicidad evidente, consolidando uno de los momentos más dinámicos y participativos de toda la noche.

En esta nueva etapa, el colombiano volvió a poner en escena una propuesta que equilibra emoción, dinamismo y una conexión directa con el público, reafirmando el carácter global de su gira y la solidez de su presente artístico.

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