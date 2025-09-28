La cantante y actriz Selena Gómez (33) y el productor y compositor Benny Blanco (37) se casaron este sábado, consolidando la relación que iniciaron hace dos años. La pareja anunció la noticia a través de Instagram con una serie de fotografías que rápidamente se viralizaron.

En las imágenes se ve a Gómez con un vestido de novia ceñido a la cintura, cuello halter y detalles florales, y a Blanco con chaqueta oscura, camisa blanca y lazo negro, ambos atuendos de Ralph Lauren, según detalló la revista People.

Las fotos muestran a los recién casados sonrientes, tomados de la mano en el amplio patio de una residencia, mientras que en otras escenas la cantante acomoda la pajarita de su esposo y lo besa.

Previamente, Gómez había celebrado su despedida de soltera en Cabo San Lucas (México) el 23 de septiembre, junto a un grupo de amigas en un yate, mientras que Blanco realizó la suya en Las Vegas (EE.UU.). La artista incluso compartió imágenes de esos momentos, luciendo un velo con la frase “futura novia” y posando frente a una pancarta con globos que decía “Sra. Levin”, en referencia al nombre real del productor, Benjamin Joseph Levin.

La pareja, que confirmó su compromiso en diciembre pasado, ya había colaborado en temas musicales como “Single Soon” (2023) y “I Can’t Get Enough” (2019).

Con esta boda, Gómez suma un nuevo capítulo en su vida personal, luego de una carrera que inició en su infancia como estrella Disney y que hoy la consolida como una de las artistas más influyentes del pop a nivel mundial.