Tras algunas semanas de haber lanzado “How You Like That”, la agrupación de K-Pop, BLACKPINK, reveló el nombre de la artista invitada para su próximo estreno musical, y como era de esperarse, se trata de Selena Gomez. Cabe señalar que este lanzamiento también cuenta con fecha de estreno: será el 28 de agosto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la girl band surcoreana sorprendió a todos compartiendo una imagen que anuncia la llegada de su nuevo tema. Además, incluyeron la fecha y el horario en que estrenará el single.

Por su parte, Selena Gomez compartió la misma imagen y escribió un emotivo mensaje. “Estoy muy emocionada de anunciar que, junto a BLACKPINK, tendremos una canción que llegará el viernes 28 de agosto”, escribió la artista.

La canción, aún sin título, sigue la línea de "How You Like That", el sencillo principal de Blackpink que estrenó hace poco y que alcanzó su punto más alto en el puesto 33 en el HOT 100 de Billboard, empatando su mejor posición.

Cabe señalar que la primera vez que alcanzó el top 40 de hits musicales en las principales listas de Billboard fue con el tema “Sour Candy”, una colaboración con la artista Lady Gaga.

Ahora, los seguidores de la cantante pop y de la banda han empezado a especular sobre el tema que podría ser la mejor colaboración de Gomez en los últimos años, teniendo en cuenta el auge de BLACKPINK en el mercado musical.

