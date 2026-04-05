El festival Selvámonos celebrará sus 17 años con su regreso a Oxapampa, donde se realizará el sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026.

El anuncio confirma como artistas principales a Bandalos Chinos y Los Cafres, quienes encabezarán un cartel que reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres destacados también figuran La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Maldito Antisocial, Gauchito Club e Isla de Caras, en una programación que recorrerá géneros como cumbia, indie, reggae, hip hop y electrónica.

Un festival que combina música, cultura y experiencias

La edición 2026 propone una experiencia inmersiva organizada en cuatro pilares: música, cultura, experiencias y hospedaje.

El evento contará con:

Dos escenarios principales en vivo

El espacio Domo Electro Selvámonos

La Villa Selvalocos , con hospedaje dentro del recinto

, con hospedaje dentro del recinto Zonas de camping y cabañas

Feria gastronómica con propuestas culinarias de la selva

Además, el festival mantendrá su identidad como un encuentro cultural que integra arte, naturaleza y convivencia en un entorno natural.

Semana Cultural ofrecerá actividades gratuitas en la ciudad

La experiencia del festival se ampliará con la tradicional Semana Cultural, que se desarrollará del 23 al 27 de junio en distintos espacios de Oxapampa.

Durante esos días se realizarán actividades gratuitas como:

Proyecciones de cine

Conciertos

Talleres culturales

Obras de teatro

Asimismo, el evento incluirá espacios complementarios como la fogata acústica, el Selva Market para emprendedores locales, una zona familiar y una ecozona enfocada en sostenibilidad.

Entradas estarán disponibles desde el 6 de abril

Las entradas para Selvámonos 2026 estarán disponibles desde el lunes 6 de abril, inicialmente en una preventa exclusiva para usuarios de la billetera digital Lemon que cuenten con la tarjeta VISA Lemon Card activada.

El precio base de preventa será desde S/ 199.00, y la venta también se realizará a través de la plataforma Ticketmaster, desde las 10:00 a. m.

Para acceder a la preventa exclusiva, los usuarios deberán:

Descargar la aplicación Lemon

Activar su tarjeta virtual

Depositar saldo en soles

Realizar el pago mediante la Lemon Card

Un referente cultural con impacto nacional

Desde su creación en 2009, Selvámonos ha convocado a más de 100,000 asistentes, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes del país.

El evento fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura 2019, distinción que destacó su aporte al desarrollo cultural y turístico en la región.

Tras dos años de ausencia, el retorno a Oxapampa marca un momento simbólico para el festival, que busca reconectar con su origen y continuar fortaleciendo su propuesta cultural.