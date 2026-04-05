El festival Selvámonos celebrará sus 17 años con su regreso a Oxapampa, donde se realizará el sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026.
El anuncio confirma como artistas principales a Bandalos Chinos y Los Cafres, quienes encabezarán un cartel que reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales.
Entre los nombres destacados también figuran La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Maldito Antisocial, Gauchito Club e Isla de Caras, en una programación que recorrerá géneros como cumbia, indie, reggae, hip hop y electrónica.
Un festival que combina música, cultura y experiencias
La edición 2026 propone una experiencia inmersiva organizada en cuatro pilares: música, cultura, experiencias y hospedaje.
El evento contará con:
- Dos escenarios principales en vivo
- El espacio Domo Electro Selvámonos
- La Villa Selvalocos, con hospedaje dentro del recinto
- Zonas de camping y cabañas
- Feria gastronómica con propuestas culinarias de la selva
Además, el festival mantendrá su identidad como un encuentro cultural que integra arte, naturaleza y convivencia en un entorno natural.
Semana Cultural ofrecerá actividades gratuitas en la ciudad
La experiencia del festival se ampliará con la tradicional Semana Cultural, que se desarrollará del 23 al 27 de junio en distintos espacios de Oxapampa.
Durante esos días se realizarán actividades gratuitas como:
- Proyecciones de cine
- Conciertos
- Talleres culturales
- Obras de teatro
Asimismo, el evento incluirá espacios complementarios como la fogata acústica, el Selva Market para emprendedores locales, una zona familiar y una ecozona enfocada en sostenibilidad.
Entradas estarán disponibles desde el 6 de abril
Las entradas para Selvámonos 2026 estarán disponibles desde el lunes 6 de abril, inicialmente en una preventa exclusiva para usuarios de la billetera digital Lemon que cuenten con la tarjeta VISA Lemon Card activada.
El precio base de preventa será desde S/ 199.00, y la venta también se realizará a través de la plataforma Ticketmaster, desde las 10:00 a. m.
Para acceder a la preventa exclusiva, los usuarios deberán:
- Descargar la aplicación Lemon
- Activar su tarjeta virtual
- Depositar saldo en soles
- Realizar el pago mediante la Lemon Card
Un referente cultural con impacto nacional
Desde su creación en 2009, Selvámonos ha convocado a más de 100,000 asistentes, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes del país.
El evento fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura 2019, distinción que destacó su aporte al desarrollo cultural y turístico en la región.
Tras dos años de ausencia, el retorno a Oxapampa marca un momento simbólico para el festival, que busca reconectar con su origen y continuar fortaleciendo su propuesta cultural.