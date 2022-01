Es oficial. Amazon anunció el título y la fecha de estreno de su nueva serie basada en la famosa trilogía del Señor de los Anillos. ‘The Rings of Power’ es el spin-off que prepara la plataforma de streaming y llegará este año el 2 de septiembre.

Basada en ‘El Silmarillion’, la recopilación de obras de J. R. R. Tolkien y editadas póstumamente por su hijo Christopher Tolkien, esta serie expandirá la historia de la Tierra Media miles de años antes de los eventos de El Hobbit y la trilogía original del Señor de los Anillos.

Si bien el teaser no incluye un avance de lo que será la serie, se puede ver cómo se forja un anillo.

“Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales, condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro en su trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras”, señala la voz en off que acompaña la descripción del video.

Aunque no hay nada confirmado, esta historia contemplaría sucesos como la forja inicial de los anillos titulares, el ascenso de Sauron, la caída de Númenor y la última alianza de elfos.

“Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios… y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia”, señalaron en una conferencia de prensa los guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, según Cinemanía.

Grabada 100% en Nueva Zelanda, la primera temporada de la serie podrá ser vista a través de Prime y se contempla emitir un episodio por semana.

‘The Rings of Power’ espera superar el éxito de Game of Thrones, en HBO, y, The Witcher, en Netflix.

Según Diario Criterio, Morfydd Clark (Debbie Hickman en Patrick Melrose) interpretaría a Galadriel; Joseph Mawle (Benjen Stark en Game of Thrones) sería el villano Oren; y Markella Kavenagh y Max Baldry tendrán otros papeles importantes que aún no se han revelado.