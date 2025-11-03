El reconocido productor y pianista Sergio George, ganador de múltiples premios Grammy y considerado uno de los grandes embajadores de la salsa en el mundo, celebrará la llegada de la Navidad en Lima con un espectáculo único: “Ataca Sergio! Christmas Bash”.

El show se realizará el domingo 21 de diciembre en Barranco Bar y promete una fusión vibrante de salsa, cumbia y fusiones modernas, con arreglos especiales preparados exclusivamente para esta edición navideña.

Un elenco estelar con sabor peruano

El concierto reunirá sobre el escenario a grandes exponentes de la música peruana, entre ellos Leslie Shaw, Son Tentación, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Coty Loyola, Estrella Bereche, Orquesta Bembé, Jason Manuel, Kate Candela, Jhonatan Rojas, Acarey, César Vega y María Grazia Polanco.

Además, contará con la participación especial de Reinas del Show, quienes compartirán escena con Sergio George, que estará al piano y dirigiendo en vivo la banda principal.

“La música tiene el poder de acercarnos, de hacernos sentir parte de una misma historia. Y la Navidad es eso: compartir, celebrar la vida y dar gracias. Este show será un regalo para el público peruano, con la energía de la salsa y la alegría de la cumbia”, expresó el productor.

Una celebración de unión y diversidad musical

“Ataca Sergio! Christmas Bash” busca transmitir el verdadero espíritu navideño: la unión, la alegría y la conexión entre culturas a través de la música.Más que un concierto, será una fiesta multicultural donde la salsa y la cumbia dialogan para celebrar la identidad latinoamericana y la fuerza del talento peruano.

El evento está concebido como un espectáculo de alto nivel, con dirección musical en vivo de Sergio George, coreografías, versiones inéditas y un repertorio que combina clásicos navideños con ritmos tropicales contemporáneos.

Entradas y detalles del show

📅 Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

📍 Lugar: Barranco Bar, Lima

🎟️ Entradas: próximamente a la venta en VaoPe

💃 Artistas invitados: Leslie Shaw, Son Tentación, Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Coty Loyola, Orquesta Bembé, Kate Candela, Acarey, César Vega, entre otros.

