En medio de la polémica por una denuncia de abuso, Sergio Peña reapareció en sus redes sociales con una publicación que llamó la atención. El futbolista recientemente fichado por el club turco Sakaryaspor, compartió una foto junto a su pareja Camila Ganoza, lo que desató una ola de comentarios a favor y en contra en sus perfiles de Instagram.

Uno de los comentarios reflejó la constante atención mediática sobre su vida personal. “En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama”, escribió una usuaria, aludiendo a la situación sentimental del jugador. La reacción de Peña no se hizo esperar.

“ Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable ”, le respondió el jugador a la usuaria.

“ Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo te hacen ver de la manera más ridícula que puede existir ”, agregó.

En su publicación, Peña también criticó la actitud de quienes, en redes sociales, buscan llamar la atención o generar polémica.

“ Diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad se la inventan ”, manifestó.

El futbolista concluyó su publicación con una reflexión personal, fuera del ámbito deportivo, en la que invitó a sus críticos a enfocarse en su propia vida.