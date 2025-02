La cancelación el primer show de Shakira en Lima, generó un gran malestar entre las personas que iban a acudir. Este domingo, la colombiana anunció la suspensión del concierto debido a un fuerte dolor abdominal.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario. He estado con gran emoción e ilusión por encontrarme con el querido público peruano”, se lee en el comunicado que publicó la artista en Instagram.

Shakira cancela su primer concierto en Lima. Emitió un comunicado para explicar que sigue internada. (Foto: Instagram)

En los exteriores del estadio, un grupo de asistentas pidieron el registro de sus entradas, esto como respaldo a futuras devoluciones. Según información de Trome, un representante de la productora dijo que no podían realizar dicho pedido.

“ Eso es imposible porque hay gente que va a salir y otra se va a quedar. Solo podemos mantener el perímetro y pedirles que se retiren y regresen en la noche ”, señaló el hombre.

No obstante, las personas expresaron su malestar, pues consideraron que la información era insuficiente respecto al proceso de devolución de entradas.

Indecopi emite comunicado tras cancelación del primer concierto de Shakira en Lima

Luego de la confirmación de la primer fecha del concierto de Shakira en Lima en el Estadio Nacional, Indecopi exhortó a los organizadores a brindar información sobre un cambio de fecha o la devolución del dinero a las personas que adquirieron su entrada.

“El Indecopi recuerda al promotor del evento que debe brindar a los consumidores toda la información correspondiente”, señalan en su comunicado.

Asimismo, Indecopi indicó que se encuentra a disposición del público consumidor a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe y los teléfonos 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).