Shakira se alista para llegar con toda su artillería a nuestro país y no descarta arribar a Lima con varios días de anticipación antes de sus tres presentaciones. Según fuentes cercanas al entorno de la barranquillera, existen grandes posibilidades de que la cantante llegue al Perú acompañada de todo su equipo de trabajo e incluso de algunos familiares.

“Shakira está feliz, agradecida y muy emocionada por la gran expectativa que sus fans peruanos tienen por sus shows. Sabe que quedan pocas localidades y no se descarta que haya grandes sorpresas durante su llegada a Lima”, señalaron fuentes confiables.

Según últimos reportes en su país, Shakira acaba de ofrecer nueve presentaciones que tuvieron un impacto económico de más de 100 millones de dólares, un récord nunca antes visto en Colombia ni en ningún otro artista de la región. Su gira por tierras colombianas cerró con la asistencia de alrededor de 370 mil personas entre Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Aún hay entradas para la tercera fecha de Shakira en Lima, el 18 de noviembre.

LA MÁS TAQUILLERA, SEGÚN BILLBOARD

Shakira también fue reconocida con el premio Global Touring Icon de Billboard gracias a su gira de estadios Las Mujeres Ya No Lloran. Este espectáculo ha recibido múltiples reconocimientos y se ha posicionado en el número uno en ventas y récords musicales, gracias al gran apoyo de sus fanáticos alrededor del mundo, que la consolidan como uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años.

La gira 2025de la artista concluirá en diciembre con un total de 82 presentaciones. Hasta la fecha, sus shows han recaudado 327.4 millones de dólares y vendido más de 2.5 millones de boletos, un récord sin precedentes.

No se descarta que la cantautora pueda realizar algunas actividades previas a sus conciertos en nuestro país que son un rotundo éxito. Shakira evalúa llegar y preparar una serie de sorpresas para sus fanáticos peruanos que disfrutarán del espectáculo Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour en nuestro país.