La espera para el regreso de Shakira sigue generando expectativa, y no solo por su espectacular show, Fuentes cercanas a la cantante han revelado que podría traer una gran sorpresa para su público peruano. La estrella mundial podría compartir escenario con un artista especial donde para su última fecha el 18 de noviembre en el Estadio Nacional donde quedan pocas entradas a la venta a través de Teleticket.

¿Será un cantante internacional que hará historia junto a la reina del pop? ¿O tal vez un artista peruano, que se sumará a este evento para fusionar lo mejor de la música latina con lo nuestro? La información aún es un misterio, pero la noticia ha desatado una ola de rumores entre los fanáticos, que ya especulan sobre todo tipo de posibles artistas invitados

Las especulaciones han comenzado, y los fanáticos ya se hacen preguntas al respecto en todas las redes sociales sobre ¿qué estrella te gustaría ver al lado de la loba? ¿Tal vez una estrella peruana muy querida por todos?

