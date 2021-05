Para Shantall, la música siempre fue parte de su vida, por eso, cuando decidió entregarse a esa pasión que llevaba por las venas, su familia no se sorprendió en lo absoluto. Con abuelos y papás artistas, el talento lo llevaba en los genes, solo había que dejarla crecer y ellos lo entendieron. Hoy en pleno 2021, con una carrera que ha dado que hablar, la cantante sorprende con el lanzamiento de “Así”, un tema y el respectivo video que marca una interesante etapa en su trayectoria musical.

“Hace quince años grabé un álbum en New Jersey y cuando lo traje al Perú no se me abrieron las puertas. Tuve que dejarlo de lado porque empecé a hacer teatro musical, puse mi voz en jingles, canté en en eventos corporativos, matrimonios, para poder sustentarme. Pero el año pasado murió mi papito y tuve como un despertar, tomé una determinación de la que no me arrepiento”, nos cuenta la talentosa hija de Bettina Oneto.

¿Decidiste recuperar ese material y darlo a conocer?

Yo había grabado ese álbum con mucho esfuerzo, invertí mi dinero y pasé muchos apuros económicos porque yo apostaba por ese proyecto, que para mí, era algo muy lindo. Es así que el año pasado decidí ponerlo en las plataformas digitales, era el primer paso para que la gente escuché el material de “Perdí el camino”, álbum con canciones hechas en inglés y en español. Yo quiero seguir escribiendo canciones y este material me va a ayudar a abrirme otra vez a la industria, a sentir esa pasión por la música propia. Fue así que escogí dos canciones para los videos y acabó de lanzar el segundo. Me siento feliz porque he podido lograr algo que yo quería desde hace mucho tiempo.

¿Con el relanzamiento de los temas estás cerrando un ciclo?

Lo necesitaba para poder abrir nuevos espacios, nuevas etapas, es una estrategia musical para los medios que también significa como volver a empezar.

Con la voz que tienes muchos pensamos que deberías ya estar en las grandes ligas..

Hasta el momento no he tenido el productor musical indicado. Yo no soy una persona que crea la música en si, la música a mí me llama, desafortunadamente los productores no han podido crear cosas conmigo. Agunos me han llamado para hacer sus proyectos, pero ya cuando uno quiere hacer algo propio con ellos significa pagar también, y no siempre he tenido ese dinero para invertir en mi carrera, son cosas que uno tiene que ver en el camino.

Eres maestra de canto, ¿para ti qué pesa más, la voz o un estilo?

Antes que eso, yo creo que mis alumnos tienen que tener claro porqué están cantando. Una persona exitosa definitivamente tiene que tener un propósito. Por ejemplo, yo siento que el mío, a través de mi voz es ser un ejemplo para los niños y adolescentes que quieran estar en este camino.

¿Entonces a qué apuntas en la enseñanza?

Los ayudo a ser mejores personas, eso es básico, y también a ser fuertes porque lo van a necesitar. Hoy en día, muchas veces no importa si tienes una buena voz, o si eres talentoso, puede llegar un grupo de personas a invertir dinero y hacer una estrategia de marketing para crear un artista popular. Por eso, mi metodología primero es fortalecer el espíritu de mis alumnos antes que todo. Si las raíces no están bien formadas, el árbol no va a crecer bien.

¿Una cantante nunca deja de cuidar su voz?

Es algo que nunca se deja de hacer. Yo sigo tomando clases de canto, sigo teniendo un coach y un foniatra para que me ayuden con las lesiones. Yo llevo una vida de alumna siempre.

Consagrada o alumna, ¿con quién te gustaría trabajar si te dieran a elegir?

Me gustaría trabajar muchísimo con Jay Z, el esposo de Beyonce con la que tiene una muy buena disquera y productora. Me gusta el producto que sale de su sello que es algo muy Shantall, muy afroamericano que es lo que me encanta. Últimamente siento también que sería un privilegio trabajar con Rubén Blades, porque siento que tiene muy buenas letras y su música habla de lo que está pasando en el mundo. Considero que es muy importante estar conscientes de lo que sucede a tu alrededor, un cantante, también es un ciudadano.

Perfil

Shantall nació en Toronto, hija de la actriz Bettina Oneto y del músico Richard “Bimbo” Macedo. Su abuelo materno fue el comediante Carlos Oneto y su abuelo paterno, el gran Lucho Macedo.

