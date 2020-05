Es hija de la actriz y comediante Bettina Oneto y del músico Richard Macedo, baterista del grupo “The Mad’s”. Sin embargo, Shantall Young Oneto ha sabido brillar con luz propia en nuestro país y hoy es una referencia de talento nacional. En entrevista para Correo, la también directora y fundadora del taller “Club DiVoz”, nos cuenta sus inicios artísticos, sus inseguridades, y cómo percibe la música durante tiempos de crisis.

¿Cómo ha sido para ti crecer en una familia de artistas?

Es un privilegio para mí ser la hija de mis padres. Son almas libres y hacen lo que ellos quieren, tienen una actitud que pocos tienen. Los admiro mucho, ellos han vivido para su público.

¿Qué fue lo que aprendiste durante el tiempo que viviste en Canadá?

Me formó como persona. Mis valores y pensamientos tienen mucho que ver con Canadá. Me hizo ser fuerte desde muy pequeña, entender cambios y no aferrarme a las cosas.

¿Por qué decidiste regresar al Perú?

Aquí las cosas empezaron a cambiar artísticamente. Antes era una televisión de mucha comedia callejera, muchos cuerpos desnudos en las pantallas, algo que en Canadá jamás verías.

¿Fue fácil para ti?

Fue fuerte el cambio, tanto que empecé a subir de peso. Sentía que el Perú no valoraba mi talento o que yo no era lo suficiente, pero luego dejó de importarme y empecé a amarme.

¿Crees que esos aspectos aún continúan vigentes en la industria?

No solo en la música, sino la sociedad en general y no solo el Perú. Por ejemplo, cuando estaba en “El Gran Show” yo decía que nuestro ojo no está acostumbrado a ver una ‘gordita’ haciendo cosas como bailar. La gente no puede ver grasa en la televisión. Estamos acostumbrados a que todo tiene que ser estéticamente de una manera.

¿Y qué significa la belleza para ti?

Yo no quiero cambiar a nadie, yo no juzgo. Pero la belleza es con todo: con grasa, sin grasa, flacos, altos, con todo.

¿Cuál es el mensaje detrás de tu canción “Tienes que brillar”?

Pedí una oportunidad para entrar a “El artista del año” y cuando llegué a la final con Daniela Darcourt, yo sabía que ella iba a ganar. Fui al estudio de grabación cantando esa canción porque la gente me decía: “Ay, qué pena, ¿cómo vas a perder?”. Nada que ver, vamos a caer pero siempre tenemos que levantarnos.

¿Sentiste la presión de la competencia?

Había mucha mala vibra, la gente era muy celosa. Decían que era falsa porque estaba muy feliz siempre o me querían hacer ver como la mala.

¿Actualmente cómo percibes las comparaciones entre cantantes femeninas?

Siempre va haber gente que te compara y creo que hay mantenernos unidas. Si vamos a competir, hay que hacerlo con otros países. Todos somos uno acá.

¿Cómo está afectando el tema de la cuarentena a los artistas?

Es una prueba. Si no te levantas y no te reinventas, no era para ti entonces. Necesitamos crecer en todo sentido. Ser artista no es fácil, no es para ser famoso; no conozco una artista de verdad que quiera serlo.

¿En qué proyectos te veremos más adelante?

Por ahí dicen que soy un personaje que está saliendo los sábados por Latina, quizás pueda sorprenderlos... Además, mi canción “Tú y yo” saldrá el 5 de junio en todas las plataformas digitales.

Perfil

Shantall Young Oneto, cantante

Nació en Toronto, pero vive actualmente en Perú. Su álbum debut fue “Musicalmente Tuya” en el 2009. Además, formó parte del programa “Operación Triunfo” como profesora de canto y participó en “El Gran Show” en el 2012.