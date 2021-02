La vida de Sheyla Rojas sigue dando que hablar. Días después de haber sido captada en coqueteos con el futbolista Anderson Santamaría en una fiesta de México, una persona cercana a la modelo conversó con un periodista de Magaly TV La Firme y reveló un detalle no conocido hasta hoy.

“ Que Sheyla está saliendo con un fuerte y que están asustados. Lo que pasa es que Anderson se ha enterado varias cosas porque nosotras hemos salido con la ex de su mejor amigo, Manuel Céspedes. La china se enteró de varias cosas y ayer como se ha amistado con el tipo, aparte ha visto que nos hemos ido”, indicó

Pero, ¿qué significa “un fuerte” en México? La misma pregunta se hizo Magaly Medina, y para tener respuesta a esa duda se comunicó con el periodistas mexicano, Ernesto Buitrón.

“Fuerte podría ser un líder, un jefe de, pues, lo que es la mafia ”, manifestó la fuente. Otro periodista añadió que “es una persona que pertenece al crimen organizado y que es una persona intocable y que cuenta con un poder adquisitivo muy importante”.

La conductora cuestionó que la modelo y su amiga continúen frecuentando a este tipo de personas y trajo a colación la advertencia de Anderson Santamaría.

“Parece que para Sheyla y su amiga no es nuevo, a ellas no les interesa, por eso es que ellas se sienten protegidas, no están asustadas. Dicen que Anderson Santamaría le decía “Guadalajara es peligroso”, pero como ellas andan con un fuerte con ellas no es peligroso”, sostuvo.