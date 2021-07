A través de su cuenta de Instagram, Sheyla Rojas, hizo precisiones sobre su pareja, un próspero ciudadano mexicano; y lamentó que algunos medios de comunicación lo vinculen con el mundo del narcotráfico.

Y es que la popular “Shey Shey” se animó a responder preguntas de sus seguidores y lamentó que algunos la llamen ‘buchona’, y pretendan relacionar a su novio con asuntos “turbios”.

Además, precisó que su pareja no es ganadero, ni agricultor. “Él no es nada público, simplemente voy a decir que no es ganadero ni agricultor y, obviamente, no tiene que ver con cosas turbias. Ya con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace y qué no hace, exponiendo mi vida o la de él, la verdad que se han malacostumbrado”, contestó a sus fans.

Asimismo, Sheyla Rojas insistió en que lamentar leer comentarios en el que donde la tildan de ‘buchona’, término que se usa en México en alusión a las mujeres que llevan una vida lujosa y son cercanas a los narcotraficantes.

“La verdad que obviamente sé de dónde vienen (las críticas) y sé que a veces lo hacen de muy mala onda, pero bueno... La verdad que yo me rio si ustedes creen eso de mí, qué puedo hacer, qué les puedo decir... Prefiero no poner una foto con él. No lo oculto, todo el mundo sabe, pero la verdad prefiero no abrir esa puerta”, sostuvo.

No obstante, Sheyla Rojas aseguró que se encuentra felizmente comprometida luego de tres meses de relación.

Cabe precisar que la peruana vive con su novio en Guadalajara (México) en una residencia ubicada al pie de un lago y en medio de la naturaleza.

