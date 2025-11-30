El actor surcoreano Shin Hyun Joon, conocido en toda Latinoamérica por su papel como Cha Song-joo en el exitoso k-drama Escalera al cielo, llegó a Lima en medio de un cálido recibimiento por parte de decenas de seguidores que lo esperaron con pancartas, flores y globos.

A través de sus redes sociales, el actor compartió videos y fotografías del momento, mostrando los regalos que recibió —peluches, pulseras, cartas y arreglos florales— y agradeciendo emocionado el afecto del público peruano.

Memories to Heaven: música sinfónica y encuentro con fans

Shin Hyun Joon visita el país para participar en Memories to Heaven, un fan meeting y concierto sinfónico que se realizará este 30 de noviembre en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal.

El espectáculo combinará música sinfónica en vivo con escenas emblemáticas del drama, en un formato que busca revivir la emoción y nostalgia de la serie. Además, el actor tendrá un segmento especial para interactuar con el público, compartir anécdotas de su carrera y recordar momentos clave de la producción que lo llevó a la fama internacional.

El impacto de Escalera al cielo en el Perú

Emitida originalmente en Corea del Sur entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, Escalera al cielo —dirigida por Lee Jang-soo y escrita por Park Hye-kyung— se consolidó como uno de los dramas más exitosos de su época, gracias a su historia cargada de romance, tragedia y giros inesperados.

En Latinoamérica, la serie tuvo una fuerte acogida, especialmente en países como Perú, donde marcó el inicio del fenómeno Hallyu y contribuyó a la expansión de la cultura surcoreana. En 2006, fue uno de los primeros k-dramas transmitidos en televisión nacional, abriendo paso a una larga lista de producciones asiáticas que posteriormente llegarían a la señal abierta.

Expectativa por su presentación

El arribo del actor ha generado gran expectativa entre los seguidores locales del k-drama, quienes esperan un encuentro cargado de recuerdos, emoción y cercanía con uno de los personajes más icónicos de la ola coreana en Latinoamérica.