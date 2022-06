Tras pasar una larga temporada en Turquía y Ecuador, Shirley Arica regresó a nuestro país para emprender sus proyectos personales, sin embargo, confirmó que podría abandonar nuevamente el Perú para participar el reality “El Poder del Amor”.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, la modelo peruana aseguró que, si esta propuesta se llega a concretar, esta vez pondrá una clausula en su contrato que impida que las conductoras se interpongan en las relaciones de los participantes.

“Lo estoy analizando (¿Te han hecho la propuesta?) Sí, pero lo estoy analizando, pero voy a poner una cláusula en mi contrato: “Que la próxima conductora no se vaya (no se levante a tu gil). Sí”, señaló la ‘Chica realidad’ en conversación con Gigi Mitre.

Al ser consultada por estas fuertes declaraciones, Shirley Arica terminó revelando que su romance con Sebastián Tamayo se acabó porque el colombiano la engañó con Vanessa Claudio, conductora del reality turco “El Poder del Amor”.

“Él estuvo con las dos al mismo tiempo. Cuando yo viajé a Medellín hace poco él me lo confirmó. (…) Ella era una hipócrita. Yo me imagino que por contrato, la conductora no se puede meter con los participantes y por eso pensé que no había forma”, cuestionó.

