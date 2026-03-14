La exchica reality Shirley Arica será una de las protagonistas de la próxima edición de Sábado Súper Star, donde aceptó participar en un desafío extremo dentro del espacio televisivo conducido por Ernesto Pimentel.

Las imágenes promocionales del espacio muestran a la participante reaccionando mientras varios ratones caminan sobre su cuerpo, escena que anticipa uno de los momentos más impactantes de la noche.

Cabe mencionar que en el programa también participarán Álvaro Stoll, Erick Varias y Caroline Cowen, junto con otras sorpresas preparadas para el público.

Semanas atrás, Arica también generó comentarios tras compartir una conversación con el actor Carlos Alcántara en su programa de YouTube. Durante la charla, el artista expresó.