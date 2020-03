Luego que Carlos Cacho dejara entrever que Shirley Arica habría “sembrado” al futbolista de Alianza Lima, Jean Deza, con su último ampay, la modelo salió a defenderse de los ataques y aclaró lo sucedido.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Shirley Arica negó que ella sea la responsable de las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: la firme”, donde se ve al futbolista en una piscina, tomando cerveza, fumando y muy cariñoso con la modelo.

“Las redes siempre opinan. Nadie perjudica ni obliga a nadie. Sí, nos fuimos un fin de semana a estar juntos y no tiene nada de malo. Él no tenía entrenamiento ni ninguna obligación al día siguiente, está haciendo las cosas bien después del último ‘ampay’ y soy testigo de eso. La prensa muchas veces vende las cosas como mejor les conviene y lamentablemente la gente juzga por el pasado que cada uno tiene y nadie se pone en los zapatos de nadie, no saben lo que uno pasa o siente con tanto ataque”, manifestó la modelo.

“Solo te puedo decir que jamás dañaría a alguien que quiero. No gano nada con esto, al contrario, de la paz y tranquilidad que teníamos ahora ya no queda nada y para ninguna persona eso es bonito”, añadió la popular ‘chica realidad’.

Sobre su carrera como futbolista y su suspensión del club Alianza Lima, Shirley Arica evitó pronunciarse y dijo que él saldrá a hablar en el momento debido

“Sobre su carrera no soy la indicada (para hablar), él tendrá que pronunciarse”, reveló Shirley Arica, quien en las últimas semanas ha sido captada junto a Jean Deza en distintas fiestas.

