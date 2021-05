Shirley Arica aseguró que el futbolista Jean Deza la sigue llamando pese a que ella tiene una relación con la modelo Gabriela Figueroa. En declaraciones para diario Ojo, la modelo dijo que el romace con el deportista “ya terminó hace tiempo”.

“No tengo ni idea si está o no con alguien, no tenemos amigos en común, no estoy enterada de nada”, manifestó la modelo sobre su expareja.

“Quiero aprovechar la ocasión para decirle que deje de llamarme y molestarme, que sea muy feliz porque el tema que tuvimos ya terminó hace tiempo”, expresó.

“No tengo un buen recuerdo de él, por eso no quiero que haya ningún tipo de comunicación, pero parece que él no ha entendido esa parte, tiene que respetar a su enamorada”, manifestó.

Shirley Arica llora al revelar que Rodney Pío no cumple con la pensión de su hija: “Me indigna”

La modelo Shirley Arica se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar a Rodney Pío, el padre de su única hija, por no cumplir con la pensión de alimentos.

En conversación con Magaly Medina, la actual influencer lloró en televisión nacional para solicitar al Juzgado de Paz Letrado de San Miguel que agilice su caso.

“Presenté mi denuncia ante la Fiscalía por omisión de asistencia familiar... por eso quería contactarme contigo porque necesito una ventana para que el Juzgado de Paz Letrado de San Miguel agilice los trámites”, expresó.

Arica explicó que denunció al padre de su hija desde el 2017 y que desde entonces no recibe respuesta para el bienestar de la menor.

“Vengo con esto desde el 2017 y ya estamos 2021. No puede ser posible que este hombre siga como si nada. Él para en Punta Sal, en las playas, en todos lados y no es posible que no tenga para su propia hija. Eso me indigna y no entiendo cómo una persona puede ser tan irresponsable”, dijo entre lágrimas.

