El futbolista Jean Deza cumplió seis meses de relación sentimental con su novia , Gabriela Alava, con quien fue captado el mes pasado transgrediendo la ley seca tras la primera vuelta de la Elecciones Generales de Perú 2021.

La actual enamorada de Jean Deza, fue pareja del también futbolista Hernán “Churrito” Hinostroza. En tanto, Jean Deza estuvo con varias jovencitas, entre ellas las modelos Jossmery Toledo y Shirley Arica.

La periodista de espectáculos, Magaly Medina, se mostró asombrada del tiempo que llevan juntos Jean Deza y Gabriela Alava. “Increíblemente Jean Deza, el ex de Jossmery Toledo, el ex de Shirley Arica, ha cumplido seis meses con la enamorada y eso es todo un éxito, o sea él, así no más, no dura tanto no ”, dijo.

“Creo que su amor más profundo que él tiene, no es necesariamente el futbol ni las mujeres, sino por la ‘chela’, peo esta vez increíblemente ha cumplido se seis meses este angelito”, dijo de manera irónica la conductora de Magaly Tv, La Firme.

“Bueno ¿Cuánto más durará? corren las apuestas” agregó Magaly Medina en ATV.

Como se sabe, las cámaras de Magaly Medina captaron el mes pasado a Jean Deza junto a su pareja bebiendo alcohol en la calle y en plana ley seca debido a las pasadas elecciones 2021 del domingo 11 de abril.

