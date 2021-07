Shirley Arica y Rodney Pío, padre de su pequeña hija Skylar, continúan con sus peleas mediáticas. Esta vez la modelo reveló que su aún esposo ni siquiera llamó para despedirse de su hija antes de irse al extranjero.

La popular ‘Chica realidad’ decidió arremeter contra su expareja y no quiso quedarse callada al ser consultada en el juego de preguntas y respuestas de Instagram sobre si el primo del ‘Loco’ Vargas cumplía con la pensión de alimentos de su hija.

“Ahora Pío está en el extranjero y parece que le va muy bien... Te pasa la pensión de Skylar”, fue la interrogante que le lanzó uno de sus seguidores, en referencia a los problemas que ha tenido con su expareja por la manutención de su niña.

“Jajajajajajajajaja si no lo hizo acá, imagínate desde allá… Ni siquiera llamó para despedirse (de su hija), él se la pierde (tener cercanía con su hija)”, manifestó irónicamente frente a la pregunta y lamentó que se haya alejado de esta forma de su pequeña.

Shirley Arica sobre viaje de Rodney Pío al extranjero: “Ni llamó para despedirse”. (Foto: Captura)

Recordemos que meses atrás, Shirley Arica denunció públicamente que Rodney Pío Dean no le enviaba el dinero que le correspondía para cubrir con los gastos de su hija. Por esta razón, el primo del ‘Loco’ Vargas corría el riesgo de ir a prisión.

“Lamentablemente es tan escasa de cerebro que ella no piensa en ello y no sabe lo que perjudica a nuestra propia hija (...) No me deja verla, yo debo, sí, obviamente no le estoy pasando lo de antes, pero tampoco es que le deba esa cantidad de plata”, indicó al respecto.

