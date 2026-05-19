Piura se prepara para vivir una noche cargada de risas, música en vivo y momentos que no se olvidarán. Será a través del espectáculo “Las Bandalas” que trae nuevas historias, personajes inesperados, canciones inéditas y un recorrido musical que va desde el huayno hasta la salsa, el disco y el rock.

Después de muchos años regresan a Piura con un show totalmente renovado el espectáculo “La Bandalas” en su gira por todo el país, protagonizadas por tres talentosas artistas y comediantes muy queridas por los peruanos.

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GRAN SHON

Estarán presentes en esta nueva temporada en el Fundo Stewart el sábado 13 de junio, a partir de las 8:00 p.m., las actrices Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma, quienes prometen una noche llena de ocurrencias, música en vivo y momentos inolvidables.

Esta propuesta cargada de humor y música se presentará un show completamente distinto, renovado y mucho más explosivo, representando a personajes que ya vienen causando expectativa entre sus seguidores: “Sor-Bete”, “Sor-Rita” y “Sor-Rento”, que desatará carcajadas entre el público.

Esta segunda parte del show humorístico y musical de “Las Bandalas”, es una función con un espectáculo asegurado, llegan totalmente renovadas para todo su público, con nuevo vestuario, nuevas canciones, nuevos sketches, y sobre todo temas musicales de todos los géneros.

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GIRA NACIONAL

Cabe señalar que este espectáculo viene recorriendo el Perú en su gira nacional que abarca las ciudades de Tacna, donde estarán el 30 de mayo, y al día siguiente en la Ciudad Blanca de Arequipa.

Posteriormente, en el mes de junio vendrán a nuestra ciudad (día 13), al mes siguiente (día 18) se presentarán en Ica y cerrará con broche de oro, en la capital de la república, durante el 25 al 31 de julio.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus en diversas zonas. Meet and greet S/ 219.00, zona Bandalas S/ 159, Súper VIP S/ 139, VIP S/ 89.00 y General S/ 49.

Asimismo, la organización comunica que las personas que adquieran entradas de meet and greet podrán tomarse fotografías con las artistas de 7:00 p.m. a 7:30 p.m.