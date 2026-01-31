Magaly Medina compartió avances de su recuperación tras someterse a una compleja cirugía facial con fines de rejuvenecimiento, proceso que la mantiene alejada temporalmente de la televisión.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora de ATV mostró que los moretones y la hinchazón en su rostro han disminuido considerablemente, a diferencia de semanas anteriores.

La presentadora explicó que, pese a encontrarse de vacaciones, se mantiene activa debido a su mudanza a una nueva vivienda y continúa cumpliendo con los cuidados postoperatorios, como el drenaje linfático.

Asimismo, señaló que sigue utilizando pañuelos, lentes y bloqueador solar para proteger su piel, y precisó que los resultados definitivos de la cirugía recién se apreciarán en un plazo aproximado de seis meses.

Respecto a su regreso a la televisión, Medina indicó que aún no existe una fecha confirmada, aunque ya conversa con el canal y el equipo de producción.

La conductora remarcó que su prioridad es una recuperación total antes de volver a las pantallas.