La fiebre por Soda Stereo en el Perú sigue imparable. Tras agotar las entradas para sus dos conciertos en Arena 1 de la Costa Verde, programados para el viernes 22 y sábado 23 de mayo, la banda acaba de anunciar un tercer y último show en Lima, que se realizará el domingo 24 de mayo, confirmando así su gran poder de convocatoria e inmensa popularidad en diversas generaciones en nuestro país. Las entradas en preventa estarán disponibles desde el martes 11 de noviembre a través de Joinnus, con un 15% de descuento con tarjetas de Interbank.

Y para premiar el amor y fidelidad que sus fans peruanos han tenido con Soda Stereo desde hace 40 años, también se ha previsto la apertura de un puesto de venta de entradas físicas para que el público acuda, como se hacía años atrás, a adquirir sus tickets en formato impreso. En este lugar se premiará a las mil primeras personas que adquieran sus accesos con una entrada conmemorativa de la Gira Ecos, así como el afiche oficial del show con las tres fechas de sus conciertos en Lima.

Soda Stereo anuncia tercera y última fecha en Perú tras agotar entradas para dos conciertos. (Foto: Instagram)

Esta acción se llevará a cabo el martes 11 de noviembre en el Parque de la Amistad del distrito de Surco, desde las 11:00 am y hasta agotar stock disponible. Cabe resaltar que la venta online, a través de Joinnus.com, se dará de forma normal, para todas aquellas personas que deseen comprar vía web desde cualquier punto del Perú y del mundo. Para ambas ventas, la presencial y vía internet, el descuento del 15% con tarjetas de Interbank será válido hasta el 12 de noviembre o agotar stock.

“Ecos” es el show que reunirá nuevamente a Gustavo, Zeta y Charly, la trilogía que dio forma a Soda Stereo, una de las bandas más importantes de Hispanoamérica. Este reencuentro, marcado por la vanguardia tecnológica, ha marcado récords de venta desde su anuncio, agotando shows en Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), México y Bogotá (Colombia).