La espera terminó para los fanáticos peruanos del rock en español. La legendaria banda Soda Stereo anunció oficialmente su regreso al Perú con la gira “Ecos”, una producción que reunirá nuevamente a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en un mismo escenario después de más de 18 años.

El concierto se realizará el viernes 22 de mayo de 2026 en Arena 1 de la Costa Verde, en Lima. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de Joinnus, con una preventas exclusiva con tarjetas Interbank que ofrecerá un 15% de descuento entre el 17 y el 18 de octubre, o hasta agotar stock.

Según el comunicado oficial de Soda Stereo y PopArtMusic, esta gira “invita a imaginar un lugar donde lo irreal se vuelve real”, aludiendo al esperado reencuentro de los tres músicos en un formato en vivo, impulsado por la tecnología. El espectáculo está pensado para las nuevas generaciones que nunca pudieron ver a la banda original sobre un escenario.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, precisa el anuncio de prensa.

El regreso de Soda Stereo a Perú marca un nuevo capítulo en su historia con el público nacional. La banda debutó en Lima en 1986, con presentaciones en el Coliseo Amauta y el Coliseo Cerrado de Arequipa, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del rock latinoamericano. Un año después, en 1987, regresaron para la histórica “Gira Signos”, que incluyó presentaciones en Lima, Ica, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, y de la que surgió parte del álbum en vivo Ruido Blanco, cuya portada homenajea a las líneas de Nazca.

En 1995, el trío volvió al país con su álbum Sueño Stereo, ofreciendo conciertos en la Universidad de Lima y en el Estadio Melgar de Arequipa. Más de una década después, en 2007, Soda Stereo se reencontró con sus seguidores en los dos memorables conciertos de la gira Me Verás Volver, realizados en el Estadio Nacional, donde reunieron a más de 100 mil fanáticos.

La música de Cerati, Bosio y Alberti volvió a vibrar en Lima en 2017 con el espectáculo del Cirque du Soleil “Sép7imo Día”, y en 2020 con el tour Gracias Totales – Soda Stereo, en el que participaron artistas invitados como Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán, Julieta Venegas, Mon Laferte y Benito Cerati.

Casi dos décadas después, Soda Stereo promete revivir la magia de su legado con un espectáculo que combinará tecnología, emoción y la esencia original del trío argentino que marcó a generaciones enteras.