Sofía Franco afirmó que le envió una carta notarial a Rodrigo González luego de haber atentado contra su honor y dignidad al asegurar que la rubia se enamoró de Álvaro Paz de la Barra por su auto.

Hace unos días, el conductor de Amor y Fuego le comentó a Gigi Mitri cómo Franco conoció al exalcalde: “Lo vio saliendo de una discoteca en Larcomar y, al notar el carro, comenzó a seguirlo. Le gustó el vehículo y así fue como lo conoció”.

Por ello, Sofía Franco decidió acudir a sus abogados: “ No voy a permitir que nadie me levante falsos testimonios, menos un ex ‘amigo’. Además, él (Rodrigo) nunca estuvo el día que conocí a Álvaro, entonces mis abogados ya se están encargando de todo ”, declaró a Trome.

“Después de 33 años de carrera, porque empecé en 1992 como conductora en Latina, nunca, pero nunca me tocó estar en esta situación, de tener que defenderme. Este es mi primer paso, luego ya los abogados se encargarán”, agregó.