Sofía Franco quedó detenida en la comisaría de Santa Felicia del mencionado distrito luego de haber protagonizado un accidente vehicular la noche del último domingo.

El accidente se produjo aproximadamente a las 10 de la noche en la urbanización Santa Patricia en La Molina cuando estrelló su camioneta contra otro auto y con una moto que realizaba delivery.

La conductora de televisión sería acusada por el delito contra la seguridad pública en la modalidad común y se le suspendería o cancelaría la licencia de conducir.

Sofía Franco ocasiona accidente con su auto tras manejar en estado de ebriedad

En la Edición Matinal de ATV, se presentaron imágenes del preciso momento de la intervención de Sofía Franco, donde la conductora de TV se tapa el rostro al ver las cámaras. Luego, una de las agraviadas le pide que muestre su DNI.

“Queremos ver su DNI. Ella a salido con su six pack de cerveza tropellando a todos en la berma (...) a mí me han atropellado, no me voy a mover (...) claro, como manejas borracha y nos atropellas a todos” , comentó una joven que afirma ser impactada por el vehículo de Franco.

