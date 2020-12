Sofía Franco quedó detenida en la comisaría de Santa Felicia del distrito de La Molina, luego de haber protagonizado un accidente vehicular la noche del último domingo.

El dosaje etílico confirmó que la exconductora de TV manejaba en estado de ebriedad, ya que se encontró en su sangre 1.8 gramos de alcohol, cuando lo permitido para los conductores es de 0,50.

ARREPENTIDA

La exconductora de televisión se comunicó con Ethel Pozo y se disculpó por lo ocurrido.

“Estoy super mal, ahorita, emocionalmente. Nadie se imagina que iba a pasar esta desgracia . Gracias a Dios no hay nadie herido, conversé con las personas que impacté, Gracias a Dios ellos están bien”, expresó Franco.

Luego continuo con: “hemos conversado, me he disculpado, y obviamente estoy arrepentida. Quiero decir a la opinión pública, pedir disculpas a todos , a los que se vieron afectados. Me siento tan mal, quiero ver a mi hijo”.

Sofía Franco se pronuncia tras choque vehicular: "estoy arrepentida, gracias a Dios no hay nadie herido"

SEPARADA DE SU ESPOSO

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, indicó que ya terminó su relación con Sofía Franco desde hace un mes. Esto se da luego de que la expresentadora de televisión protagonizara un accidente vehicular la noche del último domingo.

“Me encuentro separado de Sofia desde hace un mes, debido a diferencias de índole personal, decisión tomada tras acuerdo mutuo”, aseveró.

“Lamento el choque acontecido anoche en la Av. Melgarejo del distrito La Molina, el tema se investiga en la comisaría de Santa Felicia. Sofia Franco se ha sometido al examen de dosaje etílico, procedimiento policial como parte de la investigación y de acuerdo a lo que establezca la ley, cumplirá las sanciones que correspondan” , agregó.

Este es el momento en que Sofía Franco es intervenida por la policía tras doble choque vehicular