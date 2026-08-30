El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, que reunirá en una misma noche a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de reconocidos DJs de la escena local.
Encabezando este esperado cartel estará Ozuna, una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel internacional, quien regresará a Lima con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos. Junto a él estarán Farruko y Myke Towers, dos referentes indiscutibles del género que actualmente cuentan con millones de seguidores y reproducciones alrededor del mundo.
La programación se completa con Ñengo Flow y Kevin Roldán, consolidando un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos del reggaetón en una sola jornada.
Entre las alternativas destaca VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, además de las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte).
El festival contará también con Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, espacios exclusivos con capacidad para 10 personas cada uno, diseñados para quienes buscan vivir el evento en grupo y con una experiencia diferenciada.
ZONAS Y PRECIOS
La venta exclusiva para clientes Interbank se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto, con 20% de descuento en las zonas participantes:
|ZONA
|PRECIO INTERBANK -20%
|PRECIO FULL
|VIP Experience
|S/ 316.10
|S/ 399.48
|Occidente
|S/ 236.43
|S/ 298.80
|Oriente
|S/ 236.43
|S/ 298.80
|Tribuna Apdayc (Norte)
|S/ 149.91
|S/ 189.46
INFORMACIÓN DEL EVENTO
SOUND MUSIC FEST
- Fecha: 7 de noviembre de 2026
- Lugar: Estadio Nacional - Lima
- Venta exclusiva Interbank: 30 y 31 de agosto - 20% de descuento
- Venta general: desde el 01 de Setiembre
- Ticketera: Joinnus