El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, que reunirá en una misma noche a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de reconocidos DJs de la escena local.

Encabezando este esperado cartel estará Ozuna, una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel internacional, quien regresará a Lima con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos. Junto a él estarán Farruko y Myke Towers, dos referentes indiscutibles del género que actualmente cuentan con millones de seguidores y reproducciones alrededor del mundo.

La programación se completa con Ñengo Flow y Kevin Roldán, consolidando un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos del reggaetón en una sola jornada.

Entre las alternativas destaca VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, además de las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte).

El festival contará también con Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, espacios exclusivos con capacidad para 10 personas cada uno, diseñados para quienes buscan vivir el evento en grupo y con una experiencia diferenciada.

ZONAS Y PRECIOS

La venta exclusiva para clientes Interbank se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto, con 20% de descuento en las zonas participantes:

ZONAPRECIO INTERBANK -20%PRECIO FULL
VIP ExperienceS/ 316.10S/ 399.48
OccidenteS/ 236.43S/ 298.80
OrienteS/ 236.43S/ 298.80
Tribuna Apdayc (Norte)S/ 149.91S/ 189.46

INFORMACIÓN DEL EVENTO

SOUND MUSIC FEST

  • Fecha: 7 de noviembre de 2026
  • Lugar: Estadio Nacional - Lima
  • Venta exclusiva Interbank: 30 y 31 de agosto - 20% de descuento
  • Venta general: desde el 01 de Setiembre
  • Ticketera: Joinnus
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