El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, que reunirá en una misma noche a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de reconocidos DJs de la escena local.

Encabezando este esperado cartel estará Ozuna, una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel internacional, quien regresará a Lima con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos. Junto a él estarán Farruko y Myke Towers, dos referentes indiscutibles del género que actualmente cuentan con millones de seguidores y reproducciones alrededor del mundo.

La programación se completa con Ñengo Flow y Kevin Roldán, consolidando un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos del reggaetón en una sola jornada.

Entre las alternativas destaca VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, además de las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte).

El festival contará también con Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, espacios exclusivos con capacidad para 10 personas cada uno, diseñados para quienes buscan vivir el evento en grupo y con una experiencia diferenciada.

ZONAS Y PRECIOS

La venta exclusiva para clientes Interbank se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto, con 20% de descuento en las zonas participantes:

ZONA PRECIO INTERBANK -20% PRECIO FULL VIP Experience S/ 316.10 S/ 399.48 Occidente S/ 236.43 S/ 298.80 Oriente S/ 236.43 S/ 298.80 Tribuna Apdayc (Norte) S/ 149.91 S/ 189.46

INFORMACIÓN DEL EVENTO

SOUND MUSIC FEST

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Lugar: Estadio Nacional - Lima

Venta exclusiva Interbank: 30 y 31 de agosto - 20% de descuento

Venta general: desde el 01 de Setiembre

Ticketera: Joinnus