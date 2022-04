Nuevamente en medio de la polémica. La expresentadora de televisión Melissa Paredes publicó un peculiar video en sus redes sociales que generaron la rápida reacción de los internautas.

En las imágenes se observa y escucha a la exesposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba interpretar el conocido tema musical “Así fue”, canción popularizada por la artista Isabel Pantoja.

Dicho video ocasionó que distintos usuarios en internet especularan sobre una posible indirecta de la también influencer a su expareja, a quien presuntamente le fue infiel con el bailarín Anthony Aranda, su actual pareja.

“Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos”, se le escucha cantar a Paredes mientras Aranda permanece a su lado durante unos instantes.

Cabe precisar que el video fue enviado por un seguidor al reconocido administrador del portal ‘Instarándula’, Samuel Suárez, mejor conocido como ‘Samu’.

“Mira Samu, parece que se lo está dedicando al ‘Gato’ Cuba. Parece que se identifica con la canción”, señaló el internauta.