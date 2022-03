Durante la última edición del programa “D’ Mañana”, Karla Tarazona junto a ‘Metiche’, volvieron a comentar sobre la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, la cual calificaron como caótica.

En el programa se mostró una nota, donde demostraría la posible lejanía que hay actualmente entre Anthony Aranda y Melissa Paredes.

“Yo solamente voy a decir algo, quizá estén de acuerdo o no. No puedes ir por la vida justificando que, porque te enamoraste, pasaron las cosas, porque, si fuera así, entonces uno va a ir por la vida enamorándose y destruyéndole la vida a todas las familias”, señaló.

“Si te enamoras y tu pareja está casada, primero que resuelva sus problemas con su marido y luego arranquen la relación”, expresó ‘Metiche’.

“No sé si soy yo, pero a Melissa no se le ve como antes. Ya no se le ve feliz, no se le ve contenta. Él dice: ‘ella hace sus cosas, yo hago mis cosas’. Mentira, si para en los canjes de ella”, comentó Karla.

‘Metiche’ asegura que Pamela Franco se negó a visitar programa que conduce Karla Tarazona

En la reciente emisión de “D’ Mañana”, Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, reveló que Pamela Franco rechazo la invitación que le hicieron para visitar el set del matutino que es conducido por Karlta Tarazona y Adriana Quevedo.

El comentario del conductor vino después de que Karla Tarazona hablara sobre el tipo de relación que mantiene con la actual pareja de Christian Domínguez.

“Pamela entra a la vida de Christian, de una forma, creo yo para bien. No será mi mejor amiga, pero yo tengo una excelente percepción porque mis hijos, mis tres hijos, la quieren mucho”, enfatizó Tarazona previo a ser interrumpida por ‘Metiche’.

Después de escuchar a su compañera, Kurt señaló que no entendía por qué la integrante de ‘Puro Sentimiento’ había rechazado visitar el programa, teniendo en cuenta que mantiene una buena relación con Tarazona.

“Pamela escuchaste las lindas palabras que Karla tuvo para ti, te invitamos, te invitamos a ‘D’ Mañana’. No sé por qué Pamela Franco y ‘Puro Sentimiento’ no quiere venir. La invitación está hecha, Karla te espera con las manos abiertas”, comentó. “En enero yo pensé que Pamela iba a estar en el otro magazine de la mañana. Ahora, yo no sé que pasa con Pamela Franco que no quiere venir a ‘D’ Mañana’”, agregó.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE