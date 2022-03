Hace unos días, se reveló que el futbolista Jefferson Farfán estaría saliendo con la excuñada de Yahaira Plasencia, la joven Olenka Mejía. Por ese motivo, la popular Susy Diaz se animó a darle una dieta al deportista.

“La dieta de la ‘Foca’, que a todo el mundo provoca, pues es una persona que tiene mucho dinero, da buenos regalos como carteras de marca y todo”, contó.

Luego continuó con: “es un hombre que te suma y es muy difícil encontrar un ‘partido’ así, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Cuántas mujeres estarán atrás de él?”

“Él es un hombre inteligente, buen deportista y en el momento indicado llegará a su vida la persona que lo complemente y podrá tener una vida más tranquila”, expresó Susy.

Olenka Mejía emite un comunicado tras hablar de Jefferson Farfán: “Lamento lo sucedido”

Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram luego de decir que Jefferson Farfán la viene ayudando con un departamento

En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, Olenka contó que ahora se siente más tranquila y que el apoyo que recibe del futbolista es parte de ser pareja. “Jefferson (Farfán) me ha dicho: ‘Olenka tranquila, múdate allá por la estabilidad del bebé porque no es bueno que estén así’”, dijo Olenka Mejía al programa ‘Amor y Fuego’. “De verdad me siento tranquila y estoy bien. Eso es parte de una pareja. Es parte de que si estás con una persona, que se apoyen ambos”, agregó.

Ahora la joven ha dicho en un comunicado que esas declaraciones fueron hechas como conversaciones privadas con el reportero del programa de espectáculos y que no son actuales.

“Hace unos días se han emitido unas conversaciones totalmente privadas,como en ellas no autorizando hacerlas públicas, siendo conversaciones antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido, pido respeto y hablen con la veracidad del caso. Hace mucho que mantengo un perfil bajo, ya que salvaguardo la integridad y bienestar de mi menor hijo, como también estoy enfocada en mi carrera política, abogada penalista, mamá y empresaria”, se lee en parte de su pronunciamiento.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE