No se calló nada. El popular Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’ en el mundo del espectáculo, presagió que la modelo Tilsa Lozano no se casará con Jackson Mora.

El conductor de “D Mañana” aseguró que en otras ocasiones también atinó, así que espera a que “el tiempo” diga si ocurrirá la boda o no.

“Vamos a ver, a mí me gusta decir siempre el tiempo dirá, porque en varias cosas he ligado, Paula Arias terminó la relación, nada de matrimonio, Christian Domínguez hasta el momento no le dan el divorcio, nada de matrimonio”, aseguró Villavicencio en vivo.

Por otro lado, su compañera de conducción, Karla Tarazona, llamó “envidioso” a ‘Metiche’. Entre risas, la expareja de Christian Domínguez se mostró en desacuerdo con los comentarios de Villavicencio.

“Si se casa, Metiche le va a regalar algo de más de mil soles a la Tili”, lo retó Adriana Quevedo, también conductora del programa. “Si Tilsa Lozano se casa este año, ¿Le das el regalo de mil soles so o no?” agregó Karla. “Ok, de novecientos noventa y nueve soles”, respondió ‘Metiche’.