“En qué me he metido”, pensó Stefano Meier, cuando tras una llamada de Marco Zunino aceptó de inmediato participar en un espectáculo en el que tendría que cantar, bailar y jugar con el público; una rutina a la que no estaba habituado.

“Me habló sobre el proyecto, lo que implicaba, que era no solo cantar, sino bailar todo en vivo con coreografías. En un principio dije que sí, pero ni bien corté, me acuerdo que pensé, pucha, ojalá se olvide y no me llame de nuevo. Había cantado, sí, pero bailado nada más que en tonos”, dice Stefano Meier, uno de los integrantes del espectáculo “Caballeros el show”, que se presenta hasta el 18 de octubre en el Maracaná de Jesús María.

¿Tras dos exitosas temporadas del espectáculo qué piensas ahora? Te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. Realmente ha sido un proceso en el que todo el elenco hemos crecido juntos para que el espectáculo que presentamos se haya convertido en lo que hoy es. La dirección de Marco (Zunino) es la razón más grande por la cual el show ha brillado.

¿Participar de un musical en vivo en qué ha aportado a tu carrera? Artísticamente ha sido un crecimiento tremendo. Para empezar, yo me formé en el teatro, pero no lo hacía desde los primeros años que comencé a actuar acá en Perú. Aunque este es un show musical, no una obra de teatro, es lo que más se le acerca. A eso, hay que sumarle el ensamble, la coreografía y el canto, todo en vivo, últimamente estaba haciendo mucha tele o incluso cine, entonces para mí fue un reto totalmente distinto, y además hacerlo en vivo.

¿Y esta experiencia te ha motivado a emprender proyectos a nivel musical? Yo también me he desarrollado por el lado musical, pero no como solista, por lo menos hasta ahora. Creo que participar del show me ha abierto el camino para explorar más en la música con proyectos propios.

No puedes quejarte, además de “Caballeros el show” ahora formas parte del elenco de la telenovela “Eres mi bien”. Sí, mi personaje se llama Ricardo, es un joven arquitecto que es como la nueva promesa en su profesión, pero todo se complica cuando empieza a desarrollar un vínculo con su jefa, que es mayor que él, casi 20 años. A partir de allí, comienzan a desarrollar un vínculo ya que va más allá de lo profesional. Cuando involucras el corazón, todo lo demás ya no resulta tan fácil.

"Estoy viviendo una etapa actoral muy bonita, me encuentro muy entusiasmado por lo que está pasando, pero al mismo tiempo, desde el año pasado que he empezado a hacer Caballeros, he reconectado también con la música", dice Meier.

Iniciaste tu carrera en Los Ángeles, ahora en Lima, reafirmas la apuesta por una carrera que es ahora tu pasión. Sí, tal cual, he tenido también la suerte y estoy muy contento, de este año haber formado parte de varios proyectos y seguirlo haciendo. Este año se estrenaron dos películas de las que fui parte, una que he hecho allá, en Estados Unidos que se llama The Luckyest Men in America, y la otra es Mistura que se estrenó recientemente acá, con Bárbara Mori. Este 2025 está siendo un año bonito, un año que me ha traído muchos frutos.

¿El cine, la música, el teatro, la televisión, en cuál sientes que estás más en tu hábitat? Siempre pienso que todo viene por etapas. Yo me formé como actor, pero la música nunca la dejé y también la ejercí por mi cuenta, e incluso estudié con gente especializada y trabajé en la industria. Pero en este momento estoy viviendo una etapa actoral muy bonita, me encuentro muy entusiasmado por lo que está pasando, pero al mismo tiempo, desde el año pasado que he empezado a hacer Caballeros, he reconectado también con la música y me he expuesto a hacerlo también en un escenario, frente al público, como no lo había hecho antes. Creo que hay que disfrutar todas las facetas en el arte.

¿Tu papá y tu mamá están pendientes de tus logros? Ambos están súper felices. Han asistido los dos al show y lo han disfrutado mucho, siempre estamos en comunicación, siempre están enterados de todas las cosas que hago. Ellos celebran todo lo bueno que me está pasando.