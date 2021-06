Stephanie Cayo continúa su estancia en España, país al que viajó para asisitir al Festival de Cine de Málaga antes que se conociera que se había separado de su esposo, el empresario estadounidense Chad Campbell.

Es así que la protagonista de la serie de Netflix “Club de Cuervos” está disfrutando de su soltería en el país europeo y ha compartido unas fotografías en las que aparece junto a su entrañable amigo y colega Bruno Ascenzo.

En las imágenes, podemos ver lo que feliz que se encuentra la menor de las hermanas Cayo, quien aparece posando en un campo de girasoles y también en la playa. En las instantáneas también aparece la actriz cubana Laura Ramos.

“La vida, perfectamente imperfecta. Y que bella es. (Life is perfectly imperfect. And how beautiful it is)”, escribió Stephanie Cayo junto a las fotos. En los comentarios, sus seguiodores no han dejado de halagarla y destacar lo bien que se le ve.

Fue a inicios de junio que se dio a conocer la información de la ruptura de Stephanie Cayo y Chad Campbell luego de tres años de matrimonio y ocho en total de relación. Ana Cecilia Sanguinetti, madre de la actriz, se encargó de confirmar la noticia que inició como un rumor.

La peruana y el empresario estadounidense se casaron en 2018,en una fastuosa boda en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, a la que asistieron todos sus familiares y algunos amigos cercanos, y uya celebración se estendió por algunos días.

