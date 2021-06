Susy Díaz acudió al Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, para recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). El popular personaje de la farándula local se mostró bastante emocionada previo a ser inoculada.

Las cámaras de “Mujeres al Mando” acompañaron a Susy en este día importante. “Nos encontramos desde el Monumental porque el día de hoy empieza la vacunación a personas de 56 y 57 años”, dijo la reportera de antes de hacerle unas preguntas a Susy.

Díaz aprovechó las cámaras de Latina para agradecer al personal de salud. “Estoy feliz, feliz porque me van a vacunar”, dijo la excongresista notoriamente emocionada. “Tenemos al personal de salud, agradezco por tal recibimiento. No hay mucho público, todo está ordenadito”, añadió.

MIRA ESTO | Susy Díaz y el día que regaló su sueldo de congresista a las familias de Pamplona Alta

La madre de Flor Polo se mostró bastante animada previo a ser inoculada, y fiel a su estilo, mencionó “la dieta de la vacuna”. “La dieta de la vacuna: si no lo haces bien yo te dejo en una”, “Vive la vida, no dejes que la vida te viva, la vida es una sola”, añadió Susy mientras bailaba.

Además, Susy mencionó que ha sido muy cuidadosa y hasta ahora no se ha contagiado del virus, pese a que siempre sale por motivos de trabajo.

“Mi primera dosis, me he cuidado bastante. Soy una persona bastante responsable, ustedes han visto que paro en todos los canales, pero siempre cuidándome, tengo la bendición de Dios que hasta ahorita no ha entrado el virus porque siempre me he cuidado bastante”, acotó.

Tras ello, Susy Díaz fue inoculada y mencionó que no le dolió nada, además agradeció al personal de salud. “No he sentido nada, la aguja ha sido bien chiquita, ni cosquillas. ¿Ya me vacunó? No sentí nada. Me han dicho que no puedo moverme, pero estoy feliz, muchas gracias, muchas gracias no me ha dolido nada”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz se reencontró con su pareja Walter Obregón

Susy Díaz se reencontró con su pareja Walter Obregón 23/07/2020 null