Hace unas semanas, Alexandra Méndez, más conocida en el mundo del espectáculo como ‘la Chama’, dijo que Macarena Gastaldo no debería formar parte de “Las embajadoras”, sino que debería formar un grupo con Deysi Araujo. Estas declaraciones enfurecieron a la exvedette, por lo que le respondió en el programa de Amor y Fuego de Willax TV.

“Dijo que tenía que hacer grupo con Macarena, ya está bien, y que ella haga su grupo de chanchitos, por su naricita. Me dijeron su nombre, pero no la conozco, no tiene importancia. Que yo sepa no tiene un trabajo conocido y para viajando por el mundo”, comentó Deysi en Amor y Fuego.

Luego continuó con: “si sentadita gana dinero, yo le aplaudo, que aproveche su belleza y su juventud. No sé cómo paga sus viajes, de repente va ‘gorreando’ pasajes (...) De repente yo le puedo dar chambita, para que me ayude a coser ropa, necesito costureras”.

Christian Cueva le envía carta notarial a Deysi Araujo por decir que la invitó a Brasil “con todo pagado”

La bailarina aseguró que Christian Cueva la invitó a viajar a Brasil con todos los gastos pagos. Al parecer, estas declaraciones han enfurecido al popular Aladino, ya que en sus historias de Instagram ha mostrado la carta notarial que envío a la bailarina.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, comentó Araujo en una entrevista para ‘La Karibeña’.

En el comunicado publicado en Instagram y dirigido a la pelirroja se lee que el jugador de futbol rechaza rotundamente las declaraciones de la exvedette.

“En caso contrario, le otorgo un plazo de 24 horas para que responsa la presente comunicación y adjunte las pruebas que demuestren (1) que un tercero se comunicó con usted, (2) indicando nombre y otros datos de la persona que se presentó como mi representante (3) y que usted realizó acciones o gestiones orientadas a comprobar la veracidad de dicha información, como paso previo a realizar afirmaciones públicas como las que efectuó”.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE