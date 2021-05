Deysi Araujo felicita a su hijo por sus 18 años: “Nunca imaginé que el tiempo pasaría tan rápido”

Deysi Araujo se mostró feliz porque su hijo cumplió 18 años de edad. Por medio de un extenso mensaje en Instagram y una fotografía de ambos, la modelo dijo que está segura que su hijo saldrá adelante porque tiene muchas virtudes.

“Llegaron los 18 años y la verdad es que nunca imaginé que el tiempo pasaría tan rápido...Un día como hoy hace 18 años Dios y la vida me dieron la oportunidad de tenerte en mis brazos por primera vez era increíble que un alma tan pequeña creció para convertirse en la vida de mi propia vida. Si bien es cierto hoy dejas tu niñez y das un nuevo paso hacia el camino para convertirte en un gran hombre de retos y sueños que cumplir...Tal vez no sea fácil, tendrás muchas confusiones pero estoy segura que saldrás adelante por que eres inteligente, estudioso, amoroso, respetuoso, obediente y estas lleno de virtudes...Aunque ya no pueda cargarte para mi siempre serás mi niño dulce y viviré hasta el último día de mi vida para PROTEGERTE, engreirte y envolvente en mis brazos recordándote siempre una y otra vez cuanto te amo... ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, VIDA DE MI VIDA!!”, escribió Araujo.

Recordemos que en enero, el hijo de Deysi Araujo se presentó en En Boca de Todos, para darle una gran sorpresa a su madre. Además, de comentar que postulará a la universidad para convertirse en ingeniero.

Su hijo Lenin tiene 18 años y está muy agradecido con su madre por darle todo el apoyo necesario para formarse como profesional. Por ese motivo, se presentó en el espacio de América TV para darle una sorpresa a la bailarina.

Daysi Araujo terminó el 2020 con una de las mejores noticias, ya que su hijo ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y en cinco años se graduará como ingeniero, convirtiéndose en el orgullo de su familia.

“Yo la quiero mucho, ella es todo para mí”, dijo el hijo de Daysi Araujo, quien también juega en Universitario de Deportes.

