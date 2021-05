En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, la conductora de televisión Magaly Medina presentó a su progenitora, con quien grabó la preparación de una mazamorra morada y el video fue publicado en su cuenta oficial de YouTube.

La presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ comentó que pasó un buen momento junto a la mujer que le dio la vida.

“Me encantó grabar este video con ella y esta vez preparamos una mazamorrita morada bien peruana”, reza la publicación en la mencionada red social.

Asimismo, Magaly Medina también saludó a todas las madres del Perú por este día especial que se celebra en este domingo.

“Siempre hago reír a mi mami y hoy que es su día solo me queda decirle gracias. Por los consejos, por las alegrías y por estar siempre conmigo, pase lo que pase. Feliz día a todas las mamás que me siguen y me ven día a a día. ¡Que pasen un lindo día de la mamá!”, escribió la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina sobre invitación del Cóndor Mendoza

El futbolista Andrés “Cóndor” Mendoza aseguró en una entrevista para El Bocón que Magaly Medina rechazó una invitación suya a una playa de Francia, que la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ lo negó rotundamente.

Magaly Medina afirmó que jamás recibió una invitación del futbolista y que, de haberla recibido, se hubiera reído, pues ella no acepta regalos de nadie.

“Imagínate, me confundió, se equivocó de plano a plano, siempre he sido una mujer que me he pagado mis gustos todo el tiempo y gracia a mi trabajo he conseguido todo (…) no aceptaría ninguna invitación que venga de un futbolista”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “la invitación yo nunca la he recibido de manera formal (…) los jugadores de fútbol cree que tienen algún poder económico que les sirve para comprar a cualquiera, de repente hay mujeres que tienen precio, en mi caso yo no tengo precio”.