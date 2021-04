Ninfa se ha vuelto viral en las redes sociales. Ella tiene 87 años, pero ese no ha sido un impedimento para que ingrese al maravilloso mundo de creadores de Youtube, la principal plataforma de videos del mundo. En uno de los videos de su canal, la longeva mujer ha pedido a que la sigan y compartan sus videos para lograr monetizar con sus videos y así obtener “algunos pesos”.

Natural de Guerrero, México, Ninfa tiene su propio canal de Youtube, mediante el cual comparte recetas de la reconocida gastronomía mexicana. El siguiente objetivo para ella es obtener miles de seguidores para que la plataforma le pague por su contenido.

Todo comenzó en el 2019. Tomó la decisión, estaba lista, pero habían inconvenientes que no le permitieron estrenar su canal “Cocinando con Ninfa”. No tenía cámara con la cual grabar, tampoco un programa de edición. No fue hasta abril del 2020 que publicó su primer video.

“Hace un año, cuando pude tener un celular para que me grabaran, yo me puse muy feliz. Me miraba mucha gente. En poco tiempo llegué a 100 suscriptores. En septiembre de 2020, algunos de mis videos tenían más de 2 mil vistas y gracias a ustedes pude llegar en octubre de ese mismo año a 4 mil suscriptores”, reveló.

Ahora su meta es mayor, al final de esta nota, el canal de Ninfa ya contaba con más de 700 000 suscriptores, pero Youtube también pide horas de reproducción de video para pagar por el contenido. Es así que solicitó que la ayuden viendo y compartiendo su producción audiovisual.

“Yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan ver preparar mis comidas. Y algún día también poder monetizar y quizás vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre, que ya no puede trabajar, pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé, con mucho cariño para toda la gente”, señaló en uno de sus más recientes videos.

Dicho video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en diversas páginas, ha sido compartido en varios países de Latinoamérica y ha generado una cruzada de apoyo a Ninfa poco antes visto. Solo es cuestión de visitar su canal y darle click a “Suscribirme” para hacer realidad lo que ella ha llamado “su sueño”.