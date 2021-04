En las redes sociales se ha vuelto viral la entrevista en el programa Beto a Saber de Willax entre Beto Ortiz y la virtual congresista de Perú Libre, Zaira Arias. Horas después de dicho momento, los comentarios no cesan, tampoco la polémica.

Es así que la virtual parlamentaria decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter sobre el tenso momento en el que ella y el periodista. Arias acusó a Ortiz de tener duros calificativos contra ella.

“Hoy vimos lo que es el “periodismo chicha”, ese que difama e injuria y no se disculpa. Me insultó de huachafa y terruca. Miserable!”, escribió.

Hoy en @willaxtv en @BetoASaber vimos lo que es el "periodismo chicha", ese que difama e injuria y no se disculpa.

Me insultó de huachafa y terruca.

Miserable!#ZairaDignidad — Zaira Arias (@ZairaAriasPL) April 17, 2021

Cabe recordar que antes de abandonar el set del programa, la secretaria distrital del partido que lleva a Pedro Castillo como candidato presidencial, amenazó con retirar dicho espacio si Perú Libre llega al poder desde el Ejecutivo.

“Vamos a ganar. Tu programa y tú se van a tener que retirar”, se le oye decir a Arias en medio de pedidos por parte de miembros de la producción para que se retire. Previamente, Beto y Zaira tuvieron una fuerte discusión en vivo.

“Estoy muy indignada, quería decirte que eres un miserable, que no es justo que mientas, difames, injuries en señal abierta”, expresó para pedirle que se rectifique tras sus comentarios sobre un candidato al Congreso de Perú Libre en Huánuco.

“Si has venido a victimizarte, si has venido a hacer un lloriqueo, yo te invito a que re retires. Si te hemos invitado es para que contestes preguntas, pero tú has empezado insultándome”, contestó Ortiz.

