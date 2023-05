Para la actriz y cantante mexicana Stephanie Salas, desde que tuvo uso de razón, su hábitat natural siempre fueron las salas de teatro y los sets de televisión. Ser nieta de la diva Silvia Pinal e hija de la talentosa actriz Silvia Pasquel le marcaron el camino para emprender un carrera que la ha enfrentado a lo bueno y a lo malo.

“Desde pequeña acompañaba a mi mamá y a mi abuela. Una de ellas protagonizaba “Mame”, y a la otra el musical “Sugar”, para mí, eso significa toda una historia de vida. Yo siento que adquirí la profesión de hábito, como que eres hijo del carpintero e inevitablemente debes seguir sus pasos, de verdad así es. Yo soy hija y nieta de dos actrices maravillosas y eso es lo que yo viví”, dice la artista que presentará en Lima junto a Humberto Zurita la obra “Papito Querido”.

Ante semejante linaje familiar, que también incluye a Alejandra Guzmán, era inevitable que te dedicaras al arte.

Definitivamente, me hice en el oficio al estar yendo a los teatros, estar viendo como el tramoyista trabajaba detrás del escenario, al aprenderme los diálogos e ir a los ensayos con mi mamá. Yo le pedía que me llevara a la televisión, al teatro faltaba a la escuela un día, aunque mi mamá no quería. Luego, empiezo a grabar telenovelas con Ernesto Alonso, y allí estaba de la mano de mi mamá, de mi abuela, una experiencia única.

Llegas a Lima con una obra en la que participa Humberto Zurita, primer actor mexicano con el que has iniciado un romance muy comentado.

Es algo muy padre lo que estamos viviendo hoy. Humberto y yo nos conocimos trabajando, yo era muy jovencita cuando llegué a trabajar a la telenovela “Al filo de la muerte” en la que él protagonizaba junto a Gaby Rivero. Después de allí él me jaló a una obra de teatro muy importante que se llamó “El protagonista”, después pasó un tiempo y teníamos una relación muy padre entre Christian Bach, su esposa Humberto y yo, por nuestros hijos, porque yo siendo una madre muy joven, iba a las fiestas de los hijos de gente que me doblaba la edad. Ya después nos perdimos la pista.

Pero la amistad siempre estuvo latente...

A lo que voy es que yo siempre he tenido una relación laboral de trabajo con Humberto, entonces para mí, el trabajo en el escenario con él es un agasajo, una retroalimentación muy grande, y es una forma de convivir, si lo quieres ver de otra manera. Convives a partir de tu trabajo, combinas las dos cosas, creces por un lado la relación, creces en el escenario. Afortunadamente ahora gozamos de un gran éxito con ‘Papito querido’, es una obra maravillosa que está dirigida exquisitamente por Humberto.

La música también es parte de tu vida. Acabas de lanzar “Horizonte de las estrellas”, tu versión de un clásico de Miguel Bosé.

Creo que todos tenemos un Bosé dentro de nosotros, cualquiera de los temas de Bosé nos han marcado a lo largo de nuestra historia. Él es un artista muy consolidado, y a mi definitivamente en los ochenta me llenó particularmente esa canción, me parecía en ese entonces un sonido distinto, un sonido vanguardista, algo que no era “Amante bandido”, era realmente otro género por completo. Justo lo que estaba buscando que tenga que ver con el estilo de música que ahora estoy manejando, más orientado hacia lo electrónico.

¿Lo del asunto de la música era un tema que tenías pendiente?

Durante la pandemia fue cuando decido retomarla y empiezo a escribir una canción inédita con el cantautor Ponce que es un chavo millennial muy padre, muy talentoso y empezamos a hacer esta colaboración muy interesante. Una cantante como yo, muy recordada por los noventa, madre de dos hijas grandes, de repente juntarse con un chavito que tiene otro sector de fans, que tiene un lenguaje particular, yo creo que esa dualidad, esa colaboración fue lo padre y lo interesante de este sencillo, ‘Una vez mas’.

Tu hija Michelle Salas anunció su boda, ¿cómo recibes la noticia?

Muy feliz, halagada y satisfecha de todo el trabajo que como madre he hecho. Y muy contenta de llegar a esta etapa de mi vida muy plena, muy plena.