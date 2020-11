La pareja de la modelo peruana Stephanie Valenzuela, Eleazar Gómez, fue detenido en la mañana por presuntamente haberla golpeado e intentado estrangularla, según Infobae.

El arresto del actor mexicano se produjo luego de los vecinos de la colonia Napolés en México reportaran a las autoridades sobre gritos de auxilio por parte de la modelo peruana.

En estos momentos, Gómez se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez, hasta que se realicen las diligencias del caso tras ser detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Cabe mencionar que la expareja del actor, la modelo Vanessa López, contó en el 2017 que sufrió violencia física y psicológica por parte de Gómez en la relación.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, mencionó para el programa “Hoy” de Televisa.

