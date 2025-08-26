El cantante británico Sting, de 73 años, enfrenta una demanda interpuesta por sus excompañeros de la legendaria banda The Police, Andy Summers y Stewart Copeland, quienes lo acusan de no haberles abonado regalías millonarias correspondientes a derechos de autor, según reveló el tabloide británico The Sun.

La acción legal, presentada en la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, también involucra a Magnetic Publishing Limited, empresa de Sting. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el conflicto “se viene gestando desde hace años” y surgió tras el fracaso de múltiples intentos de acuerdo extrajudicial.

The Police, formado en 1977, alcanzó gran éxito hasta su separación en 1986, tras vender más de 75 millones de discos y dejar clásicos como Every breath you take (1983), tema que aún genera más de 500.000 libras semanales en regalías para Sting. Sin embargo, Summers y Copeland no perciben ingresos por no figurar como compositores acreditados.

Aunque The Sun sugirió que el pleito podría estar vinculado a esa canción, un portavoz de Sting negó tal relación. El litigio abre un nuevo capítulo en la historia del icónico trío, que volvió a reunirse únicamente para una gira mundial entre 2007 y 2008.