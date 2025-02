El legendario Sting está listo para su regreso a Lima este 26 de febrero en Costa 21, donde presentará su aclamada gira Sting 3.0. A pocos días del concierto, el artista británico ha compartido un mensaje especial dirigido a sus seguidores peruanos, expresando su entusiasmo y ansias por reencontrarse con ellos en este esperado espectáculo.

El reciente paso de Sting por los escenarios ha reafirmado su vigencia y pasión por la música. Hace solo unos días, participó en el evento benéfico FireAid, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos y compartió escenario con leyendas como Stevie Wonder y Flea. Su actuación en este evento solidario mostró a un Sting enérgico y comprometido, preparándose para lo que será su show en Lima.

En el video dirigido a sus fans peruanos, Sting se muestra entusiasmado y motivado, invitando a todos a ser parte de este reencuentro especial. Su gira Sting 3.0, en la que está acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, ha sido aclamada por su frescura y dinamismo, ofreciendo versiones renovadas de clásicos como Every Breath You Take, Message in a Bottle y Englishman in New York.

El espectáculo en Lima promete una experiencia íntima pero intensa, destacando la fuerza y versatilidad de un formato que ha llevado a Sting a explorar nuevas dimensiones sonoras. Con más de cuatro décadas de carrera, el artista continúa reinventándose y manteniendo un vínculo inquebrantable con su audiencia.

Las entradas para el concierto de Sting en Lima este 26 de febrero en Costa 21 están a la venta a través de Teleticket.