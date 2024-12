Sting, una de las figuras más grandes e importantes del rock y exlíder de The Police, ha revelado su más sincera opinión sobre las versiones que otros artistas han hecho de sus canciones. En una reciente entrevista con el Los Angeles Times, el artista habló por primera vez sobre cómo percibe estos covers y el impacto que tienen en su legado musical.

“Me pagan, así que, ¿por qué no?”, declaró con humor el cantante al referirse a la creciente popularidad de los covers y nuevas versiones de sus éxitos. Pero Sting no se queda solo en el aspecto económico. Para él, estas nuevas interpretaciones son una oportunidad para que su música siga evolucionando y conectando con nuevas generaciones. “Las versiones mantienen mis canciones actualizadas. Son organismos vivos que necesitan seguir cambiando y encontrando nuevas formas de expresión”, señaló, destacando que cada versión aporta algo que él mismo no había anticipado al momento de componer.

Este enfoque abierto y colaborativo ha permitido que la música de Sting se mantenga vigente en la escena musical actual, donde sus temas siguen inspirando a músicos jóvenes que le dan un giro fresco y contemporáneo a clásicos como Every Breath You Take y Roxanne.

Además, Sting regresa a los escenarios con su gira Sting 3.0, un formato que todos estaban esperando, más íntimo y clásico, que lo ha llevado a conquistar varias ciudades de Estados Unidos.

El público de todas las edades podrá disfrutar en vivo de los grandes éxitos de Sting, tanto con The Police como en su carrera solista, los mismos que han trascendido generaciones. Desde las perfectas líneas de guitarra en Every Breath You Take, que su compañero de banda Andy Summers improvisó en el estudio, hasta los nuevos arreglos que hoy en día reinterpretan artistas de todo el mundo, su música sigue siendo una fuente inagotable de inspiración.

Sting nos recuerda que el arte es dinámico y que siempre se puede reinventar: “Las canciones son como compañeros de cama, siempre necesitan nueva energía”, mencionó en la entrevista. Para el artista británico, el verdadero valor de sus canciones no reside solo en su pasado, sino en cómo siguen evolucionando con el tiempo.

No te pierdas la oportunidad de ver a este ícono de la música en vivo en Lima. Su gira Sting 3.0 es una muestra de cómo un artista puede reinventarse sin perder la esencia que lo ha hecho eterno.

La cita es el próximo 26 de febrero en el Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.

