La agrupación surcoreana Stray Kids, una de las más exitosas del K-pop a nivel global, ha anunciado su esperado debut en Lima como parte de su gira mundial <dominATE>. El concierto se llevará a cabo el miércoles 9 de abril de 2025 en el Estadio San Marcos, prometiendo una experiencia inolvidable para los fanáticos peruanos, conocidos como STAY.

Como parte de su expansión global por América Latina, el grupo también visitará ciudades como Santiago, Río de Janeiro, Ciudad de México y São Paulo, presentándose en algunos de los estadios más icónicos de la región. Esta nueva etapa de la gira, que comenzó con rotundo éxito en Asia y Australia, ya ha cautivado a miles de fans y promete ser un hito para la música en vivo en Perú.

Stray Kids se ha consolidado como una de las bandas más relevantes de la industria musical actual. Con millones de seguidores en su fandom STAY y récords de ventas como los más de 4.61 millones de copias de su álbum <5-STAR> en su primera semana, la agrupación continúa rompiendo barreras culturales y geográficas. En 2024, sorprendieron al público con un homenaje inolvidable a NSYNC durante la gala del 50 aniversario de los American Music Awards en Los Ángeles, interpretando el icónico tema “Bye, Bye, Bye” con una puesta en escena inspirada en el álbum No Strings Attached. Su más reciente álbum, <ATE>, debutó como número uno en el Billboard 200, consolidando su estatus como leyendas del K-Pop.

La importancia de este evento en Lima no solo radica en la magnitud de la producción, sino también en el impacto cultural que representa. Será la primera vez que los peruanos disfruten en vivo de éxitos como “God’s Menu,” “MANIAC” y “Back Door,” en un espectáculo que combinará impecables coreografías, efectos visuales y las presentaciones de sus miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

La gira <dominATE> es un claro reflejo del alcance global de Stray Kids, quienes han encabezado festivales internacionales como Lollapalooza en Chicago y BST Hyde Park en Londres, además de realizar apariciones históricas como la primera banda de K-Pop en Le Gala Des Pièces Jaunes. Su debut en estadios de América Latina, incluyendo el Estadio San Marcos, representa un momento histórico para la música en vivo en la región.

Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.pe. Preventa para patrocinadores: Miércoles 20 de noviembre a las 10:00 a.m. hora local al Jueves 21 de noviembre a las 11:59 p.m. hora local. Venta general: Viernes, 22 de noviembre a las 10:00 a.m. hora local.